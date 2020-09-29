29 сентября 2020 года

Что нужно рыбной отрасли Дальнего Востока

Нацпрограмма развития Дальнего Востока предусматривает введение обязательной биржевой торговли рыбопродукцией и ограничения по местам постройки судов для промысла. Насколько эти меры соотносятся с привлечением в отрасль инвестиций, обсудили участники онлайн-конференции Fishnews.

Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Восток утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Разработкой документа занималось Минвостокразвития. В течение двух месяцев министерству предстоит совместно с другими федеральными ведомствами подготовить и передать в правительство проект плана реализации нацпрограммы. Таким образом, власти собираются пошагово определить, как она будет реализовываться.

В программу вошли и меры в рыбохозяйственном комплексе, что неудивительно, учитывая роль отрасли в жизни Дальневосточного региона. Однако планы, которые предусмотрены в документе для повышения инвестиционной привлекательности рыболовства, вызывают вопросы.

Так, предполагается ввести требование по экспорту отдельных видов рыбопродукции, произведенной на Дальнем Востоке, через электронную биржу.

Попытки организовать обязательную биржевую торговлю продукцией из водных биоресурсов предпринимались уже не раз, напомнил на конференции Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Но административными методами успешно такой проект не реализовать, уверен он: продавец должен иметь экономический интерес.

Программа предусматривает, что в перспективе вести промысел в российской экономзоне смогут только суда отечественной постройки. Здесь очень важно, с какого срока начнет действовать такое требование и насколько к этому будет готова судостроительная промышленность, обратил внимание руководитель АРСО.

Инициатива об ограничениях по возрасту и местам постройки судов уже обсуждалась - когда ведомства рассматривали предложения РРПК. Минсельхоз и Росрыболовство заявили, что концептуально эту идею поддержать можно, но она нуждается в дополнительной детальной проработке. При этом власти признали, что со строительством флота на российских верфях в рамках уже принятого решения - по инвестиционным квотам - не все гладко.

Непонятно, почему именно эти меры оказались в национальной программе, как учитывались ранее озвученные позиции, отметил председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Об этом же заявили и другие участники конференции. В целом стремительные и многочисленные изменения в регулировании не способствуют инвестиционной привлекательности, а значит, развитию региона, предостерег президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Программа утверждена для Дальнего Востока, однако за принятыми решениями следят и рыбопромышленники Северного бассейна, тем более что арктические регионы сейчас также находятся в ведении Минвостокразвития. Предложенные меры рассматриваются как общеотраслевые, обратил внимание председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Заявления по поводу требований к месту строительства флота вызывают беспокойство, встает вопрос: где построить такой количество судов, чтобы оно заменило все действующие промысловые единицы?

Стало традицией через национальные планы или программы продвигать непопулярные у рыбаков идеи, именно так было с национальным планом по развитию конкуренции и крабовыми аукционами. Безусловно надо работать с планом, формировать и доносить свою позицию по тем мерам, которые, по мнению рыбацкого сообщества, негативно повлияют на отрасль, заявил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

При этом участники конференции выразили надежду, что будут реализованы обещанные в программе экономические стимулы для развития рыболовства и судостроения.

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