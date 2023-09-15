Ввозную пошлину на некоторые корма для рыб предлагают обнулить

Евразийская экономическая комиссия рассмотрит проект решения об обнулении ставки ввозной пошлины в ЕАЭС для отдельных видов рыбных кормов. Предполагается, что это повысит рентабельность хозяйств по выращиванию осетровых и лососевых.

Документ опубликован на правовом портале ЕАЭС для процедуры общественного обсуждения и оценки регулирующего воздействия, сообщает корреспондент Fishnews. Инициатор проекта — Республика Казахстан.

Согласно дополнительной информации, речь идет об отдельных видах кормов для рыбы, классифицируемых кодом 2309 90 960 9 ТН ВЭД ЕАЭС. Время действия нулевой пошлины — по 31 декабря 2026 г. включительно. Сейчас в отношении этих товаров применяется временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере 3% от таможенной стоимости, установленная до 31 декабря 2023 г. включительно.

«Предложение Республики Казахстан направлено на повышение рентабельности хозяйств, занимающихся выращиванием осетровых и лососевых видов рыб на территории Евразийского экономического союза, снижение себестоимости производства рыбной продукции, а также создание благоприятных условий для развития отечественной аквакультуры», — сказано в справке.

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