Льготную пошлину для лососевых кормов продлят на год

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила продлить действие пониженной ставки ввозной таможенной пошлины — 3% — на отдельные корма для рыбы лососевых пород до конца 2023 г.

Действующая ставка Единого таможенного тарифа ЕАЭС составляет 5% от таможенной стоимости. Напомним, пошлина была снижена до 3% осенью 2021 г.

«Решение о продлении срока действия пониженной таможенной пошлины в отношении кормов для рыбы вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года», — сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

По словам директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Ваагна Казаряна, мера направлена на увеличение объемов промышленного выращивания лососевых в странах ЕАЭС, а также на развитие производства продукции аквакультуры.

Отмечено, что в союзе уже действуют девять предприятий по производству рыбных кормов (семь — в Российской Федерации, по одному — в Армении и Белоруссии). Кроме того, в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди завода с объемом производства 25 тыс. тонн кормов в год. Тем не менее с учетом ежегодного наращивания объемов производства рыбы в ЕАЭС существующей кормовой базы внутреннего производства пока недостаточно, обратили внимание в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews