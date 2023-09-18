Ученые обсудили оценку запасов сайры и скумбрии в Северной Пацифике

Научные рабочие группы Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана с участием российских специалистов рассмотрели ряд вопросов, связанных с промыслом сайры и японской скумбрии.

Сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) приняли участие в заседаниях трех научных рабочих групп в рамках деятельности Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (Комиссии СТО, NPFC), прошедших в конце августа — начале сентября. В ходе консультаций вокруг оценки запасов тихоокеанской сайры и японской скумбрии, а также стратегии управления промыслом сайры мнениями обменялись представители Вануату, ЕС, Канады, КНР, Китайского Тайбэя, Республики Корея, России, США и Японии.

Малый научный комитет по оценке запаса тихоокеанской сайры обсудил протоколы стандартизации такого показателя как промысловый улов на усилие, модели оценки запасов и индексы обилия сайры. По итогам заседания был принят стандартизированный индекс численности сайры, представленный каждой стороной, а также агрегированный вариант.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, специалисты также пришли к выводу о необходимости разработки новых подходов в моделировании динамики численности сайры с учетом изменений условий ее обитания. Эта задача поручена технической рабочей группе по новым моделям оценки запасов, в которую вошли представители всех стран Комиссии СТО.

Часть недостатков используемых моделей динамики биомассы была учтена участниками малой рабочей группы по оценке стратегии управления промыслом сайры, которая сформировала три сценария проведения такой оценки.

На заседании технической рабочей группы по оценке запаса японской скумбрии ученые обратили внимание на влияние изменений климата на биологические параметры этого вида рыб. Участники обсуждения констатировали снижение уловов на усилие в 2022 г., а также общую тенденцию к снижению индексов запаса, возможно вызванные как раз изменениями климатических условий.

Рабгруппа рекомендовала выбрать модель для оценки запаса тихоокеанской скумбрии, используемую японскими специалистами, в качестве основной. На заседании также был определен набор биологических ориентиров для конструирования правил регулирования промысла. Стороны договорились о дальнейшем обмене материалами и уточнили протокол стандартизации индексов запаса.

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