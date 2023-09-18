Рыбацкий флот пополнился краболовом «Кедон»

В Приморском крае подняли флаг на краболове «Кедон» проекта 03141. Это второе судно, изготовленное Хабаровским судостроительным заводом для компании «Маг-Си Интернешнл» в рамках программы квот под инвестиции.

Краболов заложили на верфи 31 марта 2020 г. вместе с его «братом-близнецом», судном «Омолон». 27 августа 2022 г. «Кедон» покинул стапельный цех и был спущен на воду, начались швартовные испытания. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Хабаровского края, 1 сентября 2023 г. был подписан акт о передаче судна заказчику.

Напомним, «Омолон» «Маг-Си Интернешнл» приняла в апреле. Флаг на краболове подняли в Магаданской области.

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