На Колыме подсчитывают уловы лососевой путины

В Магаданской области подвели предварительные итоги «красной» путины. В рамках промышленного рыболовства за сезон освоено в общей сложности 14,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольца.

Основной промысел лососей в регионе завершился 11 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе Охотского теруправления Росрыболовства. Сейчас добычу продолжают в целях науки, воспроизводства, кроме того, ведется промышленное освоение гольца.

На материковом побережье Охотского моря в пределах области в 2023 г. любительское рыболовство организовывали пять предприятий на 17 участках. Добыто 142 тонны лососевых, участки посетили 36,7 тыс. человек.

Общий вылов в рамках традиционного рыболовства коренных народов составил 203 тонны, в том числе общинами КМНС освоено в совокупности 135 тонн тихоокеанских лососей и гольцов.

Промышленное рыболовство лососевых осуществляли 30 организаций на 60 РЛУ. Вылов составил 14,4 тыс. тонн. Горбуши поймали 12,6 тыс. тонн, кеты — 1,5 тыс. тонн, нерки — 16 тонн, кижуча — 58 тонн, гольца — 297 тонн.

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