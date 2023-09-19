Вылов иваси превысил 174 тыс. тонн

Средний вылов сардины-иваси на судо-сутки на прошлой неделе несколько снизился, однако в целом объемы добычи этого объекта по-прежнему высокие.

По данным на 18 сентября, нарастающий вылов сардины-иваси составил 174 146 тонн. Скумбрии рыбаки добыли 9123 тонны, На промысле сардины и скумбрии работает 35 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, оснащенных пелагическими тралами и кошельковыми неводами. Однако в среднем ежесуточно на лову в минувшую неделю работало 22 судна.

Промысел осуществлялся на обширной акватории Южно-Курильской зоны от Южно-Курильского пролива до пролива Буссоль на перепаде температур поверхности океана 10-19°С, говорится в обзоре специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО. Уловы сардины высокие, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 616 тонн. При этом по сравнению с прошлой неделей средний вылов на судо-сутки снизился и составил 143 тонны, вылов за неделю - 21804 тонны, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Уловы скумбрии очень низкие, значительно уступают показателям 2021-2022 гг. У некоторых судов результат составлял до 11 тонн за сутки и в среднем 1,8 тонны на судо-сутки лова, за неделю вылов составил 121 тонну.

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