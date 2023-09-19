Аквафермеров приглашают поторговаться за участки на реках Кубани

В Краснодарском крае объявлен аукцион на 14 речных рыбоводных участков. Заявки принимаются до 18 октября.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, площадь участков составляет от 10 до 128 га.

Стартовые цены лотов — от 7,8 тыс. до 102 тыс. рублей. Торги планируют провести 26 октября в Ростове-на-Дону. Все РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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