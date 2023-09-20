Ученые и студенты посчитают лососевую молодь

В рейсы вышли НИСы «Профессор Кагановский» и «ТИНРО», которые проведут комплексные съемки в эпипелагиали тихоокеанских вод Командорских островов, Берингова и Охотского морей. Среди основных задач экспедиции — осенний учет сеголеток лососей.

Рейсы продлятся до ноября, в них участвуют специалисты Тихоокеанского и Камчатского филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, применяемая в течение последних семи лет схема экспедиции позволяет в короткие сроки охватить максимальную часть нагульной молоди лососей.

В этот раз вместе с учеными в море вышли студенты четырех российских вузов, которые участвуют в проекте «Плавучий университет». Специальный отбор прошли учащиеся Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ), Петровского колледжа, Волжского филиала Волгоградского государственного университета, ДВФУ. Это молодые специалисты-гидробиологи, океанологи и ихтиологи.

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