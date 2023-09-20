Рыбаки начали осваивать пятый миллион тонн

К 19 сентября отечественные предприятия освоили более 4,05 млн тонн водных биоресурсов. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, уровень прошлого года превышен на 11,5%.

В Дальневосточном бассейне рыбаки увеличили объем добычи на 16% к показателю на отчетную дату 2022 г. и выловили свыше 3,09 млн тонн рыбы и морепродуктов, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Минтая поймали 1,6 млн тонн (+66,4 тыс. тонн), сельди — 278,2 тыс. тонн, камбалы — 85,4 тыс. тонн (+2,3 тыс. тонн), трески — 94,1 тыс. тонн.

В Северном бассейне предприятия освоили 353,2 тыс. тонн ВБР, в том числе 213,6 тыс. тонн трески, 59,4 тыс. тонн пикши, 23 тыс. тонн мойвы (+0,4 тыс. тонн).

В Западном бассейне уловы выросли на 9,5% к уровню прошлого года, достигнув отметки 58,1 тыс. тонн. Добыча шпрота составила более 32 тыс. тонн (+2,6 тыс. тонн), балтийской сельди — 19,8 тыс. тонн (+2,5 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки наловили 57,5 тыс. тонн, что на 15% больше показателя за аналогичный период 2022 г. При этом объемы освоения кильки составили 24,8 тыс. тонн (+8 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне вылов достиг 29,7 тыс. тонн, 8,5 тыс. тонн из которых пришлось на хамсу.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 416,8 тыс. тонн. Это почти на 6,3% выше уровня 2022 г.

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