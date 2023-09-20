Уроки истории: президент ВАРПЭ рассказал о тенденциях судостроения в СССР и современных ограничителях

Строительство судов на современном этапе осуществляется в условиях действия трех серьезных ограничивающих факторов, отметил руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев на конференции по обновлению промыслового флота в рамках выставки «Нева».

Прежде чем остановиться на особенностях современного промыслового судостроения, президент ВАРПЭ решил обратиться к опыту советского периода, сообщает корреспондент Fishnews.

Всю последнюю треть ХХ в. в рыболовстве и судостроении сосуществовало два магистральных направления.

Первое направление по нацеленности промысла — океаническое, по технологическому содержанию — индустриальное. Второе по нацеленности промысла — прибрежное, по технологическому содержанию — ремесленное. Единственное, что роднило эти два направления, это крайне низкая селективность промвооружения, отметил эксперт.

В 80-е индустриальное рыболовство стало снижать свои объемы: сказалось принятие Конвенции ООН по морскому праву, установившей разграничение морских пространств. Привычные районы промысла для океанического рыболовства оказались потеряны. Вместе с низкой селективностью орудий лова это привело к росту промыслового пресса и ударило по водным биоресурсам.

Также экономическая модель индустриального и ремесленного видов рыболовства была основана на дешевом топливе. И как только ситуация с ним изменилась, «поползла» вся система.

В результате в конце 80-х — начале 90-х гг. произошло переосмысление рыболовства и судостроения, отметил Герман Зверев. В Европе начали переходить от индустриального к «умному» рыболовству. Советский Союз также попытался смягчить кризис.

«Почему? Потому что в наибольшей степени сталкивался с этими проблемами. С 1960 по 1980 год количество крупнотоннажного флота в СССР увеличилось в десять раз — с 80 судов до 829. Количество среднетоннажного флота, наоборот, уменьшилось в два раза — с полутора тысяч до 800», — прокомментировал эксперт.

Однако предпринятые действия, по его словам, были «фрагментарны, непоследовательны и разрознены».

Масштабное строительство флота тогда началось на зарубежных верфях. Таким образом строится 60 современных судов, причем под госгарантии. Но сначала идет хозрасчет, потом приватизация, и новые суда получает не общий союзный комплекс, а разрозненные структуры

«Этот современный флот становится достоянием этих кусков, и результат мы видим: из 64 судов, построенных тогда, сейчас на нашу отрасль работает меньше трети, остальные распроданы», — обратил внимание Герман Зверев.

В программе развития машиностроения совсем мало внимания было уделено судовым двигателям, тогда как на них завязаны все остальные важные параметры судов.

Неверным решением, отметил руководитель объединения, стала попытка крупносерийного строительства рыбопромысловых судов всех типов для Дальнего Востока на базе единой модели.

Вот эти разнонаправленные меры привели к тому, что в тот период, когда лидеры рыболовства и судостроения стали переходить на новый технологический уровень, Советский Союз этим не воспользовался, резюмировал Герман Зверев.

Сейчас участники строительства промыслового флота решают, по его словам, «очень сложную задачу в очень сложных условиях». Современное судостроение работает при нескольких ограничителях. Первый — экономика и финансы: строящееся судно — инвестиционный объект, который должен приносить доход и верфи, и заказчику. Второй — оснащение судов должно основываться на принципе сохранения водных биоресурсов. И третий — двигатель, «сердце рыбопромыслового судна», должен быть экономным и мощным, так как стоимость топлива меняется. Все эти ограничители важно учитывать при строительстве флота, подчеркнул президент ВАРПЭ.

Напомним, что Всероссийская ассоциация рыбопромышленников выступила соорганизатором конференции «Обновление и развитие промыслового флота: конструктивный диалог ради общего дела» на международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «Нева 2023» в Санкт-Петербурге. В обсуждениях участвуют представители Минпромторга, верфей, проектанты, рыбодобывающие предприятия. В центре внимания экспертов — строительство промыслового флота на российских заводах, обслуживание и ремонт рыбацких судов.

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