Астраханцев оштрафовали за попытку незаконной торговли раками

В Астрахани вынесли приговор двоим местным жителям, планировавшим сбыть немаркированных живых раков. Стоимость изъятой продукции правоохранители оценили более чем в 660 тыс. рублей.

Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров без маркировки, совершенные организованной группой).

Следствие установило, что с 16 по 18 октября прошлого года фигуранты купили у неустановленных лиц более 540 кг живых раков. Затем злоумышленники перевезли продукцию в гараж для хранения и последующей реализации.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области, суд назначил мужчинам штрафы в размере 300 тыс. рублей каждому.

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