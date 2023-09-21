Специалисты ИнБЮМ заинтересовались опасной микроводорослью

Паразитическая микроводоросль Coccomyxa, обитающая в Японском море, заражает все больше двустворчатых моллюсков. Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН решил выяснить вероятность распространения этого объекта в Черном море.

В Национальном научном центре морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН) исследуют влияние Coccomyxa на функциональное состояние моллюсков. Удалось выяснить, что она имеет очень мощный антиоксидантный комплекс. Когда моллюск пытается уничтожить ее активной формой кислорода, генерируя окислительный взрыв, то погибает не микроводоросль, а моллюск-хозяин.

Однако физиологию самой Coccomyxa мало кто изучает, обратила внимание специалист ИнБЮМ Екатерина Кладченко. Именно этому вопросу и посвящено исследование ученых из Севастополя.

В частности, сотрудники института заинтересовались диапазоном соленостной и температурной толерантности водоросли: эти данные позволят понять, может ли она заражать черноморских моллюсков. На базе центра коллективного пользования «Приморский океанариум» специалисты получили пробы Coccomyxa из моллюска Modiolus. С ними проведут работу в Севастополе и выяснят, насколько широким может быть ареал распространения микроводоросли, рассказали Fishnews в пресс-службе океанариума.

«Именно такие фундаментальные знания позволяют ученым создавать превентивные меры борьбы с возможными патогенами. Мы должны понимать, как мы можем избежать заражения или разработать методы лечения от данного паразитического вида», — отметила Екатерина Кладченко.

По словам специалистов, еще доподлинно неизвестно, выделяет ли Coccomyxa токсины, пагубно влияющие на здоровье человека. Однако заражение моллюсков этим микроорганизмом может нанести значительный финансовый ущерб марикультурным хозяйствам.

Напомним, причины восприимчивости устриц, мидий и гребешков к Coccomyxa исследуют и в Дальневосточном федеральном университете. Ожидается, что полученные результаты помогут разработать меры защиты моллюсков на марифермах.

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