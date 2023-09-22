На Камчатке изучают кормящихся китов

Ученые продолжают исследования серых китов в акваториях Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского заказника. Собранные данные помогут выработать рекомендации по сохранению «краснокнижных» морских млекопитающих и среды их обитания.

В экспедиции участвуют научные сотрудники Кроноцкого заповедника и Института проблем экологии и эволюции РАН имени А.Н. Северцова. Основные цели программы — оценить значимость камчатского кормового района для серых китов, изучить численность, половозрастной состав нагульной группировки в Кроноцком заливе и ее связь с сородичами в водах Сахалина.

Работы проводятся при поддержке компании «Новатэк». Как сообщили Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника, в этом году специалисты природоохранной организации уже провели первый летний этап исследований. Второй этап запланирован на октябрь-ноябрь, когда начнется миграция китов от мест нагула к местам размножения.

«Как мы и ожидали, в начале лета многие серые киты транзитом проходили акваторию Кроноцкого залива, не задерживаясь. Таких особей мы встретили около 40. Вероятно, основные места их нагула расположены в водах Сахалина. Другие оставались на какое-то время, кормились и потом тоже ушли. А около 15 китов провели в заливе все лето, причем практически все эти животные так же долго пробыли здесь и в прошлом году. Предположительно, Кроноцкий залив является значимым местом нагула для небольшой группировки серых китов с более или менее постоянным составом», — рассказала научный сотрудник Кроноцкого заповедника, морской биолог Евгения Волкова.

В сентябре к исследованиям подключились специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН имени А. Н. Северцова, которые начали исследование нагульной группировки серых китов летом 2022 г.

«В этом году мы работаем не только в бухте Ольга. Прошли от острова Уташуд в Южно-Камчатском федеральном заказнике до реки Чажма в Кроноцком заповеднике. По пути встретили серых и горбатых китов, косаток, сивучей и каланов, а также морских свиней. Сейчас основной упор на фотоидентификацию серых китов. Пока за все время встретили 23 серых кита, из них 12 были в прошлом году в бухте Ольга. По первым ощущениям китов в этом году меньше, чем в прошлом. Но это не повод для паники. Вероятно, киты ищут корм в других местах. Посмотрим, что дадут итоговые результаты совместной с заповедником работы», — подытожил руководитель экспедиции, ведущий инженер ИПЭЭ Матвей Мамаев.

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