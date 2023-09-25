Предприятия Приморья нарастили вылов иваси

В этом году предприятия Приморского края уже освоили 37 тыс. тонн сардины-иваси. Подходы рыбы хорошие, и увеличилось количество задействованного на промысле флота, рассказали в региональном агентстве по рыболовству.

Рыбаки Приморья суммарно добыли 37 тыс. тонн сардины, что на 17 тыс. тонн выше уровня прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации края.

«Это связано с хорошим подходами рыбы, на промысле работает в два раза больше судов, которые в межсезонье перешли с лосося на иваси», — прокомментировал руководитель регионального агентства по рыболовству Валерий Корко.

По его словам, сентябрь и октябрь — наиболее продуктивные месяцы для добычи иваси.

«Основная рыбалка будет до ноября, но, например, в прошлом году иваси добывали и в декабре», — сказал он.

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