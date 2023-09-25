«Краскино» сделает перерыв на три дня китайских праздников

В Приморском крае автомобильный пункт пропуска «Краскино» на границе с Китаем и сопредельный АПП «Хуньчунь» не будут работать с 29 сентября по 1 октября.

Причина — празднование в КНР 74-й годовщины образования республики и традиционного фестиваля «День Луны», сообщили Fishnews в пресс-службе Росгранстроя со ссылкой на уведомление от китайских коллег.

Учреждение рекомендует участникам внешнеэкономической деятельности учитывать эту информацию при планировании пересечения границы.

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