На Дальнем Востоке расследуют дело о «причальной» взятке

Во Владивостоке возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя гендиректора по внутренней политике ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», бывшего директора Приморского филиала этой организации и троих предпринимателей.

В зависимости от роли каждого фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2021 г. заместителю генерального директора по внутренней политике Нацрыбресурса при содействии директора Приморского филиала предприятия передали взятку в сумме более 1 млн рублей под видом оплаты по договорам — от крупных предпринимателей, которые занимаются добычей биологических ресурсов.

«Это была часть от требуемой взятки в размере свыше 11 млн рублей за решение вопроса о гарантированном заключения договора аренды пассажирского причала в бухте Диомид», — рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Отмечено, что все фигуранты задержаны, трое из них доставлены из Москвы во Владивосток. По ходатайству следователя подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники краевого УФСБ.

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