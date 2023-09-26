Для экспорта крабов и креветок в Корею обновляют порядок получения сертификата

Минсельхоз определил новые порядки оформления и утверждения сертификатов происхождения для поставок в Южную Корею крабов, креветок и продукции из них. Предусмотрена в том числе возможность оформления в электронном виде.

Новые порядки оформления и утверждения сертификатов происхождения для экспорта в Республику Корея крабов, креветок и продукции из них определены приказом Минсельхоза от 9 июня 2023 г. № 560. Документ вступит в силу с 1 марта 2024 г.

При оформлении сертификата на бумаге, как и ранее, заполнять его будут экспортер и представитель территориального управления Росрыболовства. Но также предусматривается возможность получения сертификата в электронном виде в государственной информационной системе «Отраслевая система мониторинга...».

Как стало известно ранее, Росрыболовство решило организовать пилотный проект электронной системы выдачи сертификатов происхождения для поставок в Южную Корею.

Напомним, что сертификаты происхождения предусмотрены для обеспечения экспорта в Корею легальной продукции и недопущения браконьерства.

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