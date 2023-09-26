Российский флот наловил уже 200 тыс. тонн иваси

Нарастающий вылов сардины-иваси российским флотом на 24 сентября составил 199 328 тонн, отмечают специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО. Скумбрии поймали всего 9 321 тонну.

По данным на 25 сентября, промысел сардины и скумбрии вели 34 средне- и крупнотоннажных судна под российским флагом, оснащенных пелагическими тралами и кошельковыми неводами. Однако в среднем ежесуточно на лову в минувшую неделю работало 25 судов, говорится в обзоре специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО. По его информации, добыча велась на обширной акватории Южно-Курильской зоны от Южно-Курильского пролива до пролива Буссоль.

Уловы сардины высокие, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 608 тонн. По сравнению с прошлой неделей средний вылов на судо-сутки снизился и составил 137,6 тонны, общий вылов за неделю — 24 226 тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные ТИНРО.

Отмечено, что уловы скумбрии очень низкие, значительно уступают показателям 2021-2022 гг. У некоторых судов они достигают 19 тонн за сутки, в среднем 2,3 тонны, за неделю освоено 194 тонны.

Кроме того, в открытых водах на участках с центральными координатами 45°20’с.ш., 158°35’в.д. и 40°26’с.ш., 151°57’в.д. промысел сардины, скумбрии и сайры ведет 150-200 иностранных судов, преимущественно под флагами Тайваня и КНР. По имеющейся у ТИНРО информации, на середину сентября вылов сайры зарубежным флотом составил 60 760 тонн, что значительно превышает уровень прошлого года (26 193 тонны).

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