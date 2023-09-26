Саудовская Аравия и Вьетнам пополнили списки российских рыбных поставщиков

Компетентные ведомства Королевства Саудовская Аравия и Республики Вьетнам расширили перечни российских экспортеров рыбопродукции в эти страны.

Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии предоставило право доступа на рынок одному производителю рыбных консервов из РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. По его информации, сейчас 40 российских организаций могут экспортировать переработанную и непереработанную рыбопродукцию в королевство.

Кроме того, два рыбоперерабатывающих предприятия в перечень импортеров включил компетентный орган Вьетнама. Таким образом, 128 российских компаний одобрены для поставок в республику, отметили в российском ветеринарном ведомстве.

Россельхознадзор продолжит работу по расширению соответствующих перечней российских предприятий.

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