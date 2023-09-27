Китай откроет дорогу для всех видов российской рыбы

Российские рыбаки смогут поставлять в Китай любые виды рыбы и морепродуктов. Об изменении требований к рыбному экспорту договорились представители Россельхознадзора и Главного таможенного управление КНР.

Условия контроля за поставками рыбной продукции обсуждались в ходе 11-го заседания российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов, которое прошло в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября. По итогам встречи представители Россельхознадзора и Главного таможенного управления КНР подписали протокол о требованиях к проведению инспекции и карантина и ветеринарно-санитарных требованиях к рыбной продукции дикого промысла, экспортируемой из России в Китай.

Новые договоренности позволят расширить перечень рыбной продукции, которую российские рыбаки могут предлагать китайским покупателям. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, в ближайшее время поставки всех видов и латинских названий рыбы и морепродуктов можно будет осуществлять независимо от того, включен ли экспортируемый вид гидробионтов в «Каталог видов продукции водных промыслов и стран (регионов), получивших санитарно-карантинное разрешение на ввоз продукции в Китай или ранее уже осуществлявших торговлю с Китаем». Каталог также будет соответствующим образом изменен.

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