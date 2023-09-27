Калининград хочет усилить позиции по обслуживанию промыслового флота

Калининградская область готова стать хабом для российских рыбаков, сообщил глава региона Анатон Алиханов на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

На возможности использования Калининграда для базирования рыбацкого флота губернатор Антон Алиханов обратил внимание министра сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушева и главы Росрыболовства Ильи Шестакова, посетивших стенд региона на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

С учетом ограничений, которые вводят зарубежные страны, Калининград становится очень удобным местом для базирования рыбаков.

«У нас есть судоремонтные мощности, рыбный порт достаточно активно развивается и готов стать хабом для российских рыбаков», — подчеркнул губернатор.

Он сообщил, что у региона есть ряд предложений в этой сфере, в том числе по решению таможенных вопросов. Антон Алиханов попросил руководство рыбной отрасли обсудить эту тему на совещании с участием представителей Калининградской области, сообщает корреспондент Fishnews.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября. Свои экспозиции на площадке представляют и регионы.

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