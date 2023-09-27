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Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий открылись в Санкт-Петербурге

То, что нужно отрасли: В Питере начали работу рыбопромышленный форум и выставка

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге принимают гостей с 27 по 29 сентября. Упор сделан на технические и технологические решения, переговоры производителей и поставщиков рыбопродукции с ритейлом и аквакультуру.

Северная столица встречает представителей рыбопромышленных компаний и компании, обеспечивающие товары и услуги для рыбной отрасли, из разных регионов России и зарубежья.

Крупнейшие рыбодобытчики, которые не только осваивают биоресурсы в российской экономзоне, но и отправляют свой флот за ее пределы, переработчики, дистрибьюторы рыбной продукции собрались в эти дни в Санкт-Петербурге.

Активно в Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий участвуют предприятия аквакультуры. Причем в выставочном комплексе «Экспофорум» собрались и компании, которые выпускают оборудование и корма для аквакультурных хозяйств.

В целом на технические и технологические решения для рыбной отрасли сделан особый акцент. Сектор оборудования для промыслового флота и рыбопереработки в этом году занимает рекордную площадь, говорят организаторы.

Судостроение и судоремонт, конструкторские бюро, орудия лова, упаковка, предприятия сферы логистики — все эти направления представлены на выставке.

«Понятно, что предприятия выпускают оборудование для самых разных отраслей, но мы стремимся собрать на нашей площадке прицельно решения для рыбной промышленности. Чтобы добытчики, переработчики, аквакультурные хозяйства могли сразу изучить предложения и заказать необходимое», — рассказал Fishnews генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Именно поэтому организаторы призывают включать в команду предприятий на выставке технических специалистов.

Для прямых переговоров между поставщиками рыбопродукции и торговыми сетями, как и в прежние годы, будет действовать зона «Ритейл Центра». А вот «Витрину новинок» на этот раз сменил «Рыбный прилавок»: формат приобрел популярность, и устроители выставки решили расширить его возможности, чтобы производители могли демонстрировать не только новую продукцию.

На выставке предприятия рыбной отрасли представляют и свои инвестиционные проекты. Традиционные участники Seafood Expo Russia - организации системы Росрыболовства — ЦСМС, Главрыбвод. Можно посетить коллективные стенды российских регионов и отраслевых ассоциаций.

Для удобной навигации по обширным выставочным площадям гостям и участникам предлагается воспользоваться интерактивной картой.

Форум приготовил большую повестку

Форум и выставка предусматривают обширную деловую программу. Ключевые направления работы отрасли обсуждаются на пленарной сессии форума. В ней традиционно участвуют министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Росрыболовства Илья Шестаков, губернаторы и зарубежные представители.

Специальную сессию в этом году организаторы приготовили для обсуждения вопросов обновления флота и перерабатывающих мощностей — эта тема особенно актуальна в свете второго этапа программы инвестквот и крабовых аукционов, отмечают устроители.

Запланированы сессии, посвященные вопросам отраслевой науки, подготовки кадров, экспорту рыбопродукции, работе на рынке Китая, логистике, аквакультуре. Большое внимание уделено теме продвижения рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке, в том числе гостей и участников форума ждет презентация категорийного бренда «Дальневосточный минтай».

Деловая программа доступна на сайте форума и выставки: https://seafoodexporussia.com/businessprogram/.

Медиахолдинг «Фишньюс» выступает генеральным отраслевым информационным партнером Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews

  • Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий открылись в Санкт-Петербурге
  • Производители демонстрируют свою рыбо- и морепродукцию
  • Эти мероприятия собирают и иностранных гостей
  • Демонстрируются в том числе проекты по строительству судов
  • Стенды посетили глава Минсельхоза Дмитрий ПАТРУШЕВ и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ
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