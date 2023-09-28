На Чукотке собираются построить два рыбозавода

В Чукотском автономном округе планируется возродить экспорт рыбной продукции за счет создания двух рыбоперерабатывающих заводов, рассказал губернатор ЧАО Владислав Кузнецов.

Глава региона представил план социально-экономического развития округа на период до 2028 г. на совещании, которое провел в Анадыре вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ, в регионе развиваются сельское хозяйство, включая рыбопереработку и рыборазведение, пищевая промышленность.

«Для укрепления продовольственной безопасности региона и снижения цен на продукты питания планируется увеличить собственное производство овощей в 3,5 раза, возродить экспорт рыбной продукции за счет создания двух рыбоперерабатывающих заводов», — говорится в пресс-релизе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews