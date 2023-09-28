«Согласовательную» нагрузку на Росрыболовство планируют уменьшить

Госдума приняла в первом чтении поправки в статью 50 закона «О рыболовстве...». Согласно этим изменениям, правительство определит конкретный список работ, которые подлежат согласованию с Росрыболовством.

Статья 50 закона предусматривает, что при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. Все эти работы можно проводить только по согласованию с Росрыболовством и его теруправлениями. На практике же необходимость таких требований вызывает большое количество вопросов.

Принятие поправок устранит ту неопределенность, которая сегодня складывается, отметил на пленарном заседании Госдумы статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов. «Количество согласований, сроки проведения необходимых процедур при планировании хозяйственной деятельности будут сокращены», — подчеркнул он.

Представитель министерства добавил, что деятельность, согласованная Росрыболовством, повторного согласования требовать не будет.

Максим Увайдов рассказал, что для реализации поправок правительству потребуется принять нормативный акт, утверждающий список работ и порядок их согласования. «Безусловно, основным критерием указанного порядка будет степень возможного ущерба, причиняемого водным биоресурсам», — акцентировал замминистра.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в итоге депутаты единогласно одобрили законопроект в первом чтении. Ко второму в документ нужно будет внести поправки, чтобы обеспечить его полную «прозрачность», обратил внимание содокладчик, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Васильев.

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