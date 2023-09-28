Потери рыбаков на верфях предлагают возместить доступом к ресурсу

Продление срока пользования инвестквотами как возможную компенсацию рыбакам за незапланированные расходы при строительстве судов обсудили на рыбопромышленном форуме. По мнению сенатора Игоря Зубарева, говорить об этом можно будет после подсчета потерь предприятий.

Вопрос был поднят на круглом столе «Рыбная промышленность на пути к технологическому суверенитету: обновление флота и перерабатывающих мощностей». Мероприятие прошло на площадке Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. В дискуссии участвовали судостроители, представители рыбацкого сообщества и госорганов, сообщает корреспондент Fishnews.

Член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь Зубарев, выступая, напомнил о сдвинувшихся «вправо» сроках сдачи судов под инвестквоты. «И это не месяц, не два и даже не год. Это годы, которые потребовали дополнительных банковских гарантий, дополнительного финансирования», — отметил сенатор.

По его словам, Сбербанк вышел с инициативой «подумать над тем, чтобы инвесторам первого этапа продлить срок договора — с 15 лет увеличить его тоже сильно «вправо».

Игорь Зубарев предложил не спешить с этой идеей. «Конечно, это нельзя делать вот сейчас, с кондачка и огульно. Но когда ОСК проведет свой анализ, когда мы увидим действительно, во что это кому обошлось, какие затраты по факту понесли рыбопромышленники от первоначальных договоров, сколько пришлось дофинансировать государству в то или иное предприятие, к этому разговору с цифрами, мне кажется, нужно будет возвращаться», — сказал парламентарий.

«Если это покажут цифры, [рыбакам нужно] дать возможность увеличить срок эксплуатации по инвестиционной квоте этих судов для того, чтобы они хоть как-то нивелировали свои потери», — считает член Совфеда.

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