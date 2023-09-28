Белоруссии продлили льготу на осьминогов для переработки

Совет Евразийской экономической комиссии пролонгировал беспошлинный ввоз мороженых осьминогов в ЕАЭС для переработки в Республике Беларусь.

Льгота будет действовать до конца 2024 г., она ограничена 180 тоннами по объему сырья. Мера касается отдельных видов осьминогов (код 0307 52 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС). Соответствующее решение Совета ЕЭК опубликовано на правовом портале Евразийского экономического союза, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, ранее Белоруссия предложила Евразийскому экономическому союзу продлить на три года нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на некоторые виды морепродуктов и сурими из отдельных видов рыб. Перечень включал мороженых осьминогов.

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