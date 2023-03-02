Белоруссия предлагает и дальше не взимать пошлины с осьминогов

Республика Беларусь предложила Евразийскому экономическому союзу продлить на три года нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на некоторые виды морепродуктов и сурими из отдельных видов рыб.

Соответствующие проекты решений Коллегии ЕЭК и Совета ЕЭК опубликованы для общественного обсуждения на правовом портале Евразийской экономической комиссии, сообщает корреспондент Fishnews.

Это инициатива «в отношении отдельных видов кальмаров, осьминогов и мидий, а также мяса криля и сурими отдельных видов рыб мороженого (коды 0304 95 100 0, 0307 43 380 0, 0307 43 900 0, 0307 52 900 0, 1605 40 000 1, 1605 53 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС)».

В департаменте таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК отметили, что предложение направлено на обеспечение продовольственной безопасности государств-членов ЕАЭС, а также на поддержку производителей рыбной продукции и недопущение роста цен на потребительском рынке.

Напомним, в 2017 г. ставки ввозных пошлин поэтапно вводились для различных видов продукции из водных биоресурсов. В начале 2020 г. по предложению Белоруссии эту меру пролонгировали на три года.

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