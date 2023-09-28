Новые предприятия Карелии осваивают со своей рыбопродукцией российский рынок

Все большее внимание сегодня уделяется поставкам рыбной продукции российскому потребителю — и работа новых перерабатывающих заводов Карелии вполне отвечает этому тренду, рассказал председатель Союза рыбопромышленников региона Илья Раковский.

Оценка тенденции, которые отражает Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге, говорит о росте внимания к внутрироссийском направлению поставок. «Сейчас здесь достаточно видно нацеленность и добывающих, и перерабатывающих предприятий на внутренний рынок», — считает председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Карельские предприятия — традиционные участники главной отраслевой выставки.

Новые рыбоперерабатывающие заводы, которые построены в республике по программе инвестиционных квот, тоже работают в общем русле, отметил собеседник Fishnews. «Мы расширяем линейку производства продукции на внутренний рынок», — отметил он.

На площадке форума и выставки в Санкт-Петербурге представители рыбной промышленности Карелии также рассчитывают провести встречи по техническим вопросам достройки промыслового флота. Регион участвует в программе инвестиционных квот с тремя ярусоловами и двумя траулерами-свежьевиками.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября. Медиахолдиг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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