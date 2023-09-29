Уловы лососей приблизились к рекордам

По данным на 27 сентября, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 596 тыс. тонн. Такие объемы добычи уже превосходят показатели за последние несколько лет, уступая только рекордным уловам 2018 г.

Вылов горбуши по бассейну составил более 478 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews. Кеты — 67 тыс. тонн, сейчас общую статистику путины пополняют уловы этого вида лососей. Нерки дальневосточные рыбаки поймали около 37 тыс. тонн, кижуча — 13 тыс. тонн. Остальные объемы обеспечили чавыча и сима.

Уловы камчатских рыбаков достигли по итогам путины более 490 тыс. тонн. В Сахалинской области результат на 27 сентября более 60 тыс. тонн, при этом осенью в регионе продолжается кетовый промысел. В Хабаровском крае поймано более 28 тыс. тонн красной рыбы. В Магаданской области — более 14 тыс. тонн. Приморский край взял более 1,6 тыс. тонн, Чукотка — около 1,2 тыс. тонн.

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