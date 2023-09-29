Таиланд будет принимать живые морепродукты и рыбу из РФ

Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства и кооперативов Таиланда согласовали ветеринарный сертификат для экспорта из РФ в королевство живых водных животных. Документ вступает в силу с 1 октября.

Электронная версия сертификата обещают разместить на официальном сайте Россельхознадзора в соответствующем разделе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, предприятия, заинтересованные в поставках живых водных животных в Таиланд, должны пройти обследование и быть включенными в Реестр экспортеров ИС «Цербер».

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