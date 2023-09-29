Промысловикам предлагают обских стерлядь и пелядь

В Томской области на аукцион выставлены три доли квот для промышленного рыболовства стерляди и пеляди на Оби и ее притоках. Заявки принимаются до 23 октября.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованной документации, для освоения выделены две доли квот стерляди: 2,7% (что соответствует 70 кг в 2023 г.) и 2,1% (55 кг). Также предложена одна доля квот пеляди — 6,3% (3,96 тонны).

Стартовые цены лотов составляют 4,2 тыс. и 3,3 тыс. рублей для стерляди, 52,3 тыс. рублей для пеляди. Торги планируется провести 8 ноября. С победителями заключат договоры до 31 декабря 2033 г.

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