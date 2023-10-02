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На рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге отдельный круглый стол прошел по вопросам поставок в Китай. Фото пресс-службы Росрыболовства

Перспективы на рынке Китая обсудили участники отраслевого форума

На круглом столе в рамках рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге власти призвали бизнес посмотреть в сторону развития поставок в КНР продукции глубокой переработки, а добытчики краба поделились своим опытом продвижения на китайском рынке.

Как никогда много мероприятий рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге было посвящено вопросам развития внутреннего рынка, но не остался без внимания и экспорт. Так, отдельный круглый стол прошел по вопросам поставок в Китай, сообщает корреспондент Fishnews.

Товарооборот России и Китая в целом в этом году должен выйти на рекордный показатель 200 млрд долларов, отметил модератор обсуждения китаевед Николай Вавилов. Экспорт рыбопродукции при этом в нынешнем году также вырос и уже достиг 1,5 млрд долларов.

Рынок поставок мороженой рыбопродукции у азиатского соседа, конечно, остается. Но есть и перспективы для развития поставок продукции глубокой переработки — в этом, как и раньше, уверены в Росрыболовстве. Тем более что за последние годы ситуация с рыбным производством в нашей стране изменилась: продукция глубокой переработки в общем выпуске уже занимает более 30%, отметил начальник управления экономики и инвестиций ведомства Андрей Михалевич.

В федеральном агентстве бизнесу предлагают рассмотреть возможности сотрудничества с китайскими компаниями для экспорта полуфабрикатов или готовой продукции. «Ряд исследований, которые в России проводились, говорят о том, что, наверное, Китай готов уже к этому. А мы готовы поставлять такую продукцию», — сказал Андрей Михалевич.

Содействовать поставкам российских товаров на внешние рынки, по задумке властей, должен Российский экспортный центр. По его линии можно, например, получить помощь для участия в зарубежных выставках, напомнил руководитель проекта по поддержке экспорта АПК РЭЦ Александр Морев. Для того чтобы потенциальные покупатели могли познакомиться с продукцией вживую, можно также представить продукцию в постоянно действующих демонстрационных павильонах за границей.

Еще одно из направлений для продвижения российских товаров за рубежом — работа с иностранными маркетплейсами. «У РЭЦ существует 14 национальных магазинов на 9 электронных площадках в Китае», — обратил внимание Александр Морев. Это такие популярные площадки, как Taobao, TMall, JD, привел примеры он. Национальные магазины содержат подрядные организации РЭЦ, они выкупают продукцию и дальше занимаются реализацией и продвижением.

Говоря о развитии поставок за рубеж продукции глубокой переработки, представитель центра также отметил, что можно помочь с поиском финансирования для создания экспортно ориентированного производства. ЭКСАР — «дочка» РЭЦ — страхует экспортные кредиты.

Российский экспортный центр реализует программу «Сделано в России» по продвижению за рубежом российских товаров. В плане рыбной продукции проект только делает первые шаги, но можно вместе подумать над маркетинговыми акциями для этой категории, пригласил Александр Морев.

В мониторинге китайского рынка свою помощь предлагает ФАО. Уже второй год международная организация выпускает ежеквартальный обзор цен на рыбопродукцию в Китае. Материалы доступны в интернете, рассказал директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков. С учетом интереса аудитории, в первую очередь добытчиков и экспортеров рыбы, обзор уже дважды переводился на русский язык. Помимо цен, публикуются также новости отрасли и информация о государственных мерах регулирования в Китае.

Одно из интересных для российских добытчиков направлений экспорта в КНР — поставки краба. Сейчас в мире добывается порядка 260-270 тыс. тонн премиальных видов краба, Китай будет потреблять к концу года примерно 27 тыс. тонн — такой прогноз дал на круглом столе генеральный директор ГК «Русский краб» Александр Сапожников. Казалось бы, небольшая цифра, но всего несколько лет назад она была гораздо скромнее (например, в 2018 г. — около 5 тыс. тонн). «То есть рынок растет, растет интенсивно», — заявил руководитель группы компаний.

В КНР поставляется не только живой краб. Однако рынок, по словам Александра Сапожникова, серьезно перегружен варено-мороженой продукцией. «Поэтому мы сосредоточились на продаже живого краба в Китай», — заявил он.

Среди барьеров для развития торговли представитель «Русского краба» назвал ввозные пошлины (для России, по словам докладчика, ставка — 7%, тогда как для Кореи — 5,6%, для Австралии, Чили, Новой Зеландии, Норвегии, Канады — нулевая).

В Китае при населении 1,4 млрд человек активные потребители краба — примерно 300 млн человек, так что здесь еще есть над чем работать, обратил внимание Александр Сапожников. При этом добытчики обращают внимание, что, несмотря на масштабы поставок в КНР, 91% потребителей в стране считают, что они не пробовали российские морепродукты.

Для продвижения бренда добытчики краба использует регулярные презентации новых продуктов, дегустации, фирменные рецепты, публикации в СМИ, аккаунты в WeChat. При этом краболовы считают, что у наращивания поставок есть хороший потенциал.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября. Медиахолдиг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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