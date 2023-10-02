ICES дал новые рекомендации по квотам

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) предлагает в будущем году сократить на 24% квоту на промысел атланто-скандинавской сельди — до 390 101 тонны.

Общий допустимый улов этой рыбы в нынешнем году составляет 693 тыс. тонн, что значительно больше ОДУ предложенного специалистами ICES (511 171 тонна), пишет датский портал Fisker Forum. По его данным, в совете уверены, что популяция сельди продолжит сокращаться до 2025 г.

Для скумбрии ICES рекомендует снижение ОДУ на 5%, до 739 368 тонн. Маточное стадо находится в хорошем состоянии, но ученые считают, что промысловое усилие находится выше максимального устойчивого уровня.

Для северной путассу ICES предлагает назначить квоту в размере 1 529 754 тонн, это на 13% выше ОДУ нынешнего года. Популяция находится в хорошем состоянии несмотря на то, что в 2023 г общий улов ожидается на уровне 1,67 млн тонн вместо рекомендованных 1 359 629 тонн. Специалисты считают, что запас продолжит расти вплоть до 2025 г. благодаря многочисленным поколениям 2020 и 2021 гг., сообщает корреспондент Fishnews.

ICES также обновил рекомендации по ОДУ обыкновенной ставриды для Северного моря и пролива Скагеррак, предложив 9 730 тонн (+8% к лимиту нынешнего года). Ранее для 2024 г. рекомендовалась нулевая квота.

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