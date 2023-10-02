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Ученые провели драговую съемку морского гребешка в Баренцевом и Белом морях. Фото пресс-службы ПИНРО

Ученые собрали данные о гребешке северных морей

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии завершили драговую съемку морского гребешка в Баренцевом и Белом морях.

В экспедиции приняли участие специалисты центрального института ВНИРО и его Полярного филиала.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ПИНРО, получены материалы об особенностях распределения Святоносского поселения морского гребешка, его биологии, океанографических условиях и загрязнении среды обитания.

Собранные данные станут основой при составлении прогнозов.

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