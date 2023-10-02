Ученые собрали данные о гребешке северных морей
Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии завершили драговую съемку морского гребешка в Баренцевом и Белом морях.
В экспедиции приняли участие специалисты центрального института ВНИРО и его Полярного филиала.
Как рассказали Fishnews в пресс-службе ПИНРО, получены материалы об особенностях распределения Святоносского поселения морского гребешка, его биологии, океанографических условиях и загрязнении среды обитания.
Собранные данные станут основой при составлении прогнозов.
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