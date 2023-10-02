Реки Ростовской области подготовили под аквафермы

В Ростовской области на аукцион выставили в общей сложности 16 речных участков для индустриальной и пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 31 октября.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, под индустриальную аквакультуру выделен один рыбоводный участок в Багаевском районе. Размер РВУ — 0,257 га, начальная стоимость — 221,5 рубля.

Оставшиеся 15 участков предназначены для пастбищной аквакультуры. Они расположены в Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском, Неклиновском, Целинском, Зерноградском и Тацинском районах. Площадь разыгрываемых акваторий — от 1,3 до 564 га. Стартовые цены варьируются от 1,04 тыс. до 451,2 тыс. рублей.

Все РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования. Торги планируют провести 8 ноября в Ростове-на-Дону.

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