На Вологодчине инспекторов заповедника подозревают в браконьерстве

В Череповце расследуют уголовное дело в отношении трех государственных инспекторов природного биосферного заповедника. По версии следствия, подозреваемые вместо охраны ООПТ занимались там незаконным рыбным промыслом.

Фигурантам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных пунктами «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности) и частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов, совершенный с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, причинивший особо крупный ущерб).

По данным следствия, с декабря 2022 г. по апрель 2023 г. трое инспекторов государственного природного биосферного заповедника, которые должны были осуществлять его охрану, организовали и осуществили там незаконную добычу рыбы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Вологодской области, лов велся сетями на миграционных путях к местам нереста в акватории Рыбинского водохранилища.

Уловы продавали в торговых точках Череповца и Вологды. По информации правоохранителей, государству причинен ущерб более чем в 2,2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности регионального УФСБ. Проведено более 20 обысков по местам жительства подозреваемых и их родственников, в транспортных средствах и на принадлежащих фигурантам объектах недвижимости. Допрашиваются лица, владеющие значимой информацией, проводятся другие следственные действия.

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