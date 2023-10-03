Рыбацкий труд на Камчатке будет регулироваться по единым принципам

Власти Камчатского края, рыбопромышленники и отраслевой профсоюз заключили трехстороннее соглашение. Документ определяет вектор сотрудничества в развитии экономических, производственных и трудовых отношений в регионе до конца 2026 г.

Документ подписали министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский, председатель Камчатской краевой организации Росрыбпрофсоюза Игорь Черныш и председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов.

«Мы проделали достаточно серьезную работу по доработке федерального соглашения. В настоящий момент подготовлена согласованная редакция регионального документа, с нашей точки зрения, достаточно выверенная, которая отвечает задачам защиты прав наших трудящихся и содержит условия, позволяющие стабилизировать работу наших предприятий», — отметил Андрей Здетоветский.

Он выразил надежду, что документ послужит надежной основой для дальнейшей работы рыбохозяйственного комплекса края.

Как сообщили Fishnews в министерстве, соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между работниками и работодателями, общие условия оплаты труда, трудовые гарантии, компенсации и льготы работникам. А также определяет права, обязанности и ответственность сторон социального партнерства в организациях рыбной отрасли.

«Этот документ очень важен, в первую очередь для работников нашей отрасли — ведущей отрасли в крае. Я считаю, что мы много достигли в деле регулирования отношений между работниками и работодателями, все положения изложены кратко, четко и понятно», — подчеркнул Игорь Черныш.

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