В Архангельске построят больше инфраструктуры для Севморпути

Правительство утвердило комплексный план развития Архангельского транспортного узла до 2035 г. Одно из основных мероприятий — строительство нового терминала, для чего в Двинском заливе Белого моря создадут глубоководный морской район.

План утвержден распоряжением кабмина от 22 сентября 2023 г. № 2555. Планируется, что ориентировочная мощность нового терминала в морском порту Архангельск к 2040 г. составит 25 млн тонн в год.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства, строительство терминала и глубоководного морского района будет проходить в несколько этапов. В 2024 г. заинтересованные инвесторы и правительство Архангельской области должны разработать инвестиционную декларацию, а Росморречфлот ее рассмотреть. В 2025–2026 годах должна быть завершена разработка проектной документации и начато строительство. Ввод обоих объектов в эксплуатацию намечен на 2031 г.

Также документ предписывает проработать целесообразность строительства и реконструкции береговой инфраструктуры в Архангельске для стоянки морских спасательных судов и стоянки гидрографических и лоцмейстерских судов в морском порту Архангельск.

Значимая часть плана — обновление ледокольного флота и судов ледового класса. Она подразумевает завершение строительства ледокола проекта 23620 для работы в районе Белого моря и принятие решения о создании научно-экспедиционного судна проекта НЭС 126. Новый корабль должен обеспечить работу труднодоступных метеорологических станций Росгидромета и ведение экологического мониторинга в Арктике.

Еще один большой раздел плана — мероприятия по развитию железнодорожной и автодорожной инфраструктуры, в частности строительство новых подъездных путей и мостов к действующим и новым терминалам морского порта Архангельск, обратили внимание в правительстве.

Отмечено, что в плане нашли отражение мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры, цифровизации, безопасности судоходства в акватории Архангельского транспортного узла, развитию кадрового и научного потенциала сотрудников.

Ответственным за реализацию документа определен Минтранс.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews