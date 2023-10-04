Предприятиям с незаконным иностранным влиянием перекроют доступ к промыслу

Правительство выпустило постановление в развитие принятых в декабре изменений закона о зарубежных инвестициях в хозяйственные общества в стратегических отраслях. Предусмотрены механизмы недопущения предприятий с незаконным иностранным участием к рыболовству.

«В частности, вводится запрет выдачи разрешений на вылов водных биоресурсов российским компаниям, контролируемым иностранными инвесторами, если при установлении такого контроля было совершено нарушение, выявленное Федеральной антимонопольной службой в части приобретения более 35% прав на добычу водных биоресурсов», — сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Кроме того, этим же постановлением правительства — от 2 октября 2023 г. № 1621 — уточняется порядок принудительного прекращения права на вылов (расторжения договора) в случае обнаружения нарушений. В частности, в перечень оснований для этого добавлен факт нахождения российской компании в составе контролируемой иностранным инвестором группы юрлиц, отметили в пресс-службе.

Напомним, что в декабре прошлого года был подписан федеральный закон об усилении контроля иностранного участия в стратегических отраслях экономики. Поправки распространяются в том числе на рыболовство.

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