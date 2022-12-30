В сфере контроля иностранных вложений принят новый закон

Президент подписал федеральный закон об усилении контроля иностранного участия в стратегических отраслях экономики. Поправки распространяются в том числе на рыболовство.

Изменения в сфере порядка осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение, внесены федеральным законом от 29 декабря 2022 г. № 577.

Поправки были разработаны Федеральной антимонопольной службой и внесены на рассмотрение Госдумы правительством в августе 2022 г. В ФАС заявили, что изменения регулирования направлены на предупреждение рисков при иностранном инвестировании.

Предусматривается необходимость согласования с уполномоченным органом сделок по установлению иностранным инвестором контроля над хозяйственным обществом, имеющим лицензию и иные разрешительные документы на осуществление стратегической деятельности, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля.

Устанавливается порядок получения таких лицензии и других разрешительных документов хозяйственным обществом, находящимся под контролем иностранного инвестора.

Рыболовство также относится к стратегическим видам деятельности. В ФАС ранее рассказали детальнее, что предусматривает новый закон для компаний, которые контролируются иностранным инвестором и хотят работать в отрасли.

Новый федеральный закон, за исключением одного из подпунктов, вступит в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.

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