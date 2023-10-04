Доли квот крабов допродадут

Правительство дополнило еще одним возможным лотом распоряжение по крабовым аукционам с инвестиционными обязательствами — речь идет о допродаже долей аукционных квот первого этапа.

Распоряжением от 2 октября 2023 г. № 2668 правительство внесло изменения в подзаконную базу по крабовым аукционам. В список лотов для проведения торгов добавлен еще один набор: колючий краб в Южно-Курильской зоне, волосатый четырехугольный и краб-стригун бэрди в Камчатско-Курильской подзоне, равношипый краб в центральной части Охотского моря. Во всех случаях речь идет о 100% доли квоты, сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что это будет продажа с закреплением за победителем торгов обязательства по строительству в России промыслового судна.

По этим же видам краба в этих же промысловых районах уже объявлены торги для распределения аукционных квот второго этапа.

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