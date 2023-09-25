Крабовым квотам определят пользователей на ближайшие 15 лет

Росрыболовство объявило новый аукцион по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях. На электронные торги выставлено 27 лотов.

Новый аукцион определит участников рынка, которые получат доли квот вылова крабов в инвестиционных целях на ближайшие 15 лет, сообщает корреспондент Fishnews. Извещение и аукционная документация опубликованы на сайте Росрыболовства.

Как и на первом этапе , электронные торги будут проходить на площадке «Российского аукционного дома» (РАД). Аукцион будет проводиться в течение нескольких дней: с 16 по 18 октября.

На торги выставлены доли квот вылова крабов в Дальневосточном бассейне. По ряду объектов промысла, в частности по крабам Северного бассейна, правительство, напомним, предусмотрело отсрочку продажи .

На этот раз победители аукциона будут строить не только промысловые суда на российских верфях, но и логистические комплексы.

Заявки на участие в торгах будут принимать с 26 сентября по 11 октября. По закону, если договоры с победителями аукционов заключаются до 20 декабря, то осваивать приобретенные квоты они могут уже в следующем году. В августе Минсельхоз России утвердил общий допустимый улов (ОДУ) крабов на 2024 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews