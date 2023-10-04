В Японии сообщили о проблемах страны с рыболовством на Курилах

Японские рыбаки не смогли начать лов южного одноперого терпуга в водах вокруг острова Кунашир, передает NHK World — Japan. По данным медиаорганизации, российская сторона в этом году отказалась проводить соответствующие переговоры.

Москва и Токио ежегодно организуют переговоры об обеспечении безопасности рыболовства в акватории Кунашира. На встречах обсуждают период промысла, квоты и другие важные моменты, без которых начать добычу невозможно, обращает внимание NHK World — Japan.

По ее информации, в январе Россия уведомила Японию о том, что не намерена проводить переговоры в этом году. Поэтому и сезон промысла терпуга в акватории Кунашира, который обычно начинается 16 сентября, отложен на неопределенное время.

Местная Ассоциация рыболовных кооперативов рассказала, что восемь судов начали ловить терпуга вблизи так называемой «средней линии» (фактически морской границы) в японских водах. Они получают компенсацию от государства в зависимости от числа дней, проведенных в экспедиции.

Отмечено, что японские суда не могут приступить и к добыче осьминога в акватории Малой Курильской гряды (Хабомаи), сообщает корреспондент Fishnews. Обычно промысел головоногого моллюска начинается здесь 16 октября, однако, по данным Агентства по рыболовству Японии, российская сторона не проявляет желания возобновить переговоры.

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