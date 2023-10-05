ОСК приняла в управление Восточную верфь

Восточная верфь, где ведется строительство рыболовных и краболовных судов, перешла под управление Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Управляющей организацией назначен Амурский судостроительный завод.

Минпромторг приостановил права акционеров Восточной верфи и полномочия ее управляющих органов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, с 31 августа Амурский судостроительный завод (входит в ОСК) получил статус управляющей организации, которая обладает полномочиями единоличного исполнительного органа Восточной верфи.

«В целях своевременного исполнения гособоронзаказа ПАО «АСЗ» будет осуществлять полномочия общего собрания акционеров или совета директоров АО «Восточная верфь», — отмечается в пресс-релизе госкорпорации.

По информации ОСК, сейчас на владивостокской верфи идет совместная работа представителей служб и подразделений двух предприятий.

Восточная верфь — активный участник строительства флота под квоты в инвестиционных целях. В 2021–2023 гг. завод построил для компаний, входящих в ГК «Сигма Марин Технолоджи» четыре краболовных судна. В портфеле заказов верфи остаются еще два краболова и три ярусолова.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews