Приморье пойдет по пути снижения использования пластика

В Приморском крае решили принять меры по снижению использования пластиковой посуды. Вместо нее предлагается переходить на продукцию из биоразлагаемых материалов.

При проведении спортивных, культурно-массовых мероприятий на территории Приморского края запретят использовать одноразовую пластиковую посуду. Такое поручение главам муниципалитетов и профильных ведомств дал губернатор Олег Кожемяко.

Кроме того, краевое министерство промышленности и торговли примет меры по повышению доли присутствия в торговых сетях бумажной и иной не пластиковой посуды на 30% от общего продаваемого объема, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья.

Понизят долю «пластика» и в сетях общественного питания, зонах отдыха, образовательных и медицинских учреждениях.

Как заявила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, главная цель мероприятий — забота о сохранении благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности за счет минимизации скопления пластиковых отходов.

«Мы видим, что изделия из пластика составляют значительный процент в общем объеме таких отходов. Здесь необходимо идти по пути снижения использования такой продукции, заменять ее на биоразлагаемую», — обозначила Елена Пархоменко.

Региональные министерства подготовят предложения о внесении изменений в санитарно-гигиенические нормы по организации питания в больницах, детских садах, школах и соцучреждениях: предполагается заменить одноразовую пластиковую посуду на биоразлагаемую, изготовленную из экологически чистых материалов. Эти инициативы должны быть рассмотрены на профильной комиссии Госсовета России, отметили в пресс-службе.

Напомним, что один из проблемных аспектов использования пластика — засорение океана. Пластиковые элементы могут накапливаться в том числе в организмах морских обитателей.

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