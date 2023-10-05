Российский вылов уверенно растет

К 4 октября отечественные предприятия освоили более 4,2 млн тонн рыбы и морепродуктов, сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные ЦСМС. Отмечено, что уровень прошлого года превышен на 12%.

В Дальневосточном бассейне объем добычи увеличился почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., превысив 3,2 млн тонн. На промысле минтая поймано почти 1,7 млн тонн (+69 тыс. тонн). Вылов сельди принес 282 тыс. тонн, камбалы — 68,3 тыс. тонн (+3,8 тыс. тонн), трески — 98 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне рыбаки освоили 378 тыс. тонн водных биоресурсов. В том числе добыто 220,5 тыс. тонн трески, 63,2 тыс. тонн пикши и 23 тыс. тонн мойвы.

В Западном бассейне объем освоения вырос на 9% к уровню прошлого года и достиг 60,2 тыс. тонн. Шпрота наловили 32,2 тыс. тонн (+2,6 тыс. тонн), балтийской сельди — 20,3 тыс. тонн (+2,7 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки взяли 60,8 тыс. тонн — на 10,4% больше показателя за отчетный период 2022 г. Из общего объема 24,8 тыс. тонн пришлись на кильку (+5,6 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне вылов составил 31,7 тыс. тонн. Хамсы поймано 8,5 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 426,2 тыс. тонн. Это почти на 6,3% выше уровня прошлого года.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews