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Расположение Кирибати на глобусе. Иллюстрация: TUBS («Википедия»), CC BY-SA 3.0

Евросоюз продлил доступ к тунцовым богатствам Кирибати

Европейский союз и Республика Кирибати новым протоколом продлили на пять лет соглашение о рыболовстве. Это обеспечит судам ЕС доступ к запасам тунцов в районе, на который приходится более половины мирового улова этих рыб.

Популяции четырех ключевых промысловых видов тунцов — полосатого, желтоперого, большеглазого и длинноперого — сейчас находятся в хорошем состоянии. Они облавливаются устойчивыми методами, говорится в пресс-релизе генерального директората по морским делам и рыболовству Еврокомиссии.

Согласно новому протоколу, ЕС и судовладельцы заплатят в течение следующих пяти лет в общей сложности 18 млн евро. В том числе 2 млн евро направят на поддержку инициатив Кирибати в области рыболовства и морского судоходства.

Отмечается, что республика стала четвертым тихоокеанским государством, получившим право на экспорт своей продукции в ЕС.

Флот Евросоюза сможет вести промысел в акватории Кирибати до 160 судо-суток в году с возможностью приобретения дополнительных СС, если состояние популяций позволит это сделать.

Кирибати и Европейский союз сотрудничают в области рыболовства с 2003 г. Соглашение о рыболовстве позволяет четырем европейским сейнерам с кошельковыми неводами вести промысел в водах островного государства.

Республика располагает одной из крупнейших в мире исключительных экономических зон — ее площадь 3,55 млн кв км, сообщает корреспондент Fishnews. ИЭЗ Кирибати уникальна своей прерывистостью, поскольку расстояние между ее крайними точками на востоке и западе составляет около 4,5 тыс. км.

Наиболее ценным ресурсом страны являются запасы тунцов. Здесь одно из самых продуктивных мест для промысла этих рыб в мире. Поступления от рыболовства, особенно рента от выдачи рыболовных лицензий, — основной источник дохода островного государства.

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