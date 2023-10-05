Конфискованную рыбу, лодки и снасти предлагают передавать регионам

Минюст подготовил проекты закона и подзаконного акта, которые предусматривают передачу в собственность субъектов Федерации имущества, конфискованного за административные правонарушения. В том числе продукцию и орудия незаконного природопользования.

Соответствующие проекты закона и постановления правительства размещены на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект предполагает дополнить частью 4.1 статью 32.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Согласно этой поправке, имущество, конфискованное по делам об административных правонарушениях, передается в собственность субъекта РФ, в котором оно находится.

Второй документ — проект постановления правительства с перечнем конфискованного имущества для передачи в собственность регионов. В список вошли продукция незаконного природопользования, а также орудия охоты, рыболовства, заготовки древесины; продовольственная и сельскохозяйственная продукция; тара, упаковка и другое имущество.

Сейчас такое имущество, согласно КоАП, в основном уничтожается.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews