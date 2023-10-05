Промысловикам предлагают купить права на освоение сельди-черноспинки

На аукцион выставили две доли квот на промышленный лов сельди-черноспинки в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Заявки принимаются до 1 ноября.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, предлагаются доли в 23% и 3%.Стартовые цены лотов — 581 тыс. рублей и 76 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 14 ноября в Астрахани. С победителями заключат договоры сроком до 31 декабря 2033 г.

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